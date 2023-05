Viki Mitrović poznavala ubicu Uroša Blaževića: Šuti i smiren je, ali kada krene na nekoga...

Nakon što je otkriveno da se masovni ubica Uroš Blažević družio sa bivšim zadrugarom Nikolom Đorđevićem, oglasila se i Viki Mitrović, koja je također poznavala ubicu.

Naime, Viki je izjavila da je znala da je Uroš spreman da uradi tako nešto, a Telegraf.rs je kontaktirao da objasni na šta je tačno mislila. Viki je za Telegraf otkrila da se sa Nikolom ne čuje više, ali da joj je on pričao šta je tačno Uroš bio spreman da uradi, budući da su nerazdvojni.

- Pričao mi je Nikola da je Uroša vodio kada je išao po splavovima i kada je čuvao neke likove. Znala sam da je ovako smiren, ali isto tako kada mu "kvrcne" u glavi, da je u stanju da uradi svašta - započela je Viki za Telegraf.rs.

Uvijek smiren i šutio

Ona je otkrila i kako se Uroš ponašao budući da joj je Nikola pričao detalje.

- On uvijek šuti i smiren je, ali kada krene na nekoga onda bude problem, nikada nisam bila svjedok, ali mi je pričao Nikola, sa kojim nisam više u kontaktu - bila je iskrena Mitrović za Telegraf.rs.

Posvađao se i uzeo automatsku pušku

Podsjetimo, Uroš B. uhapšen je kod Kragujevca.

Prema našim informacijama, on je bio sa društvom u školskom dvorištu kada se posvađao sa njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim sjeo u Mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu.

Navodno, on je kasnije mijenjao automobil.

Inače, osumnjičeni nije osuđivan, međutim, kako saznaje Telegraf, prijavljivan je za nasilje i važio za problematičnog muškarca. Navodno, napadač je sin vojnog lica.