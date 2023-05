Ferid Avdić za "Avaz" nakon smrti Ibre Mangafića: Ostavio je dubok trag na estradi

Jedan od onih koji žali zbog Ibrine smrti je popularni pjevač Ferid Avdić, a koji nam je otkrio da on, da nije bilo Ibre, možda danas ne bio to što jeste.

- Jako me pogodila smrt našeg Ibre, jednog od najboljih kompozitora i autora u bivšoj Jugoslaviji. To je čovjek koji je ostavio dubok trag na estradi, u narodnoj muzici i, čovjek s kojim sam ja učinio svoje prve korake na estradi. Naime, prvo ozbiljno pojavljivanje Ibre Mangafića na estradi bio sam upravo ja. Tada sam bio mlad, imao neki 18 godina, s njegovim orkestrom sam nastupao u restoranu "Topola", a prvu singl ploču s mojom i njegovom prvom pjesmom "Vrtovi su puni cvijeća" objavili smo negdje na samom početku osamdesetih godina. Kasnije su uslijedili hitovi "Baka sijeda", "Dijana ljubavi", "Ti i ja", "Hej ciganko vragolanko"..., a te pjesme su i danas veliki hitovi. Dok god žive njegove pjesme, dok se god budu pjevale njegove pjesme, živjet će i Ibro Mangafić. To je zaista jedan veliki gubitak za bh. estradu, a porodici od srca želim sabur ili smiraj, da se drže i budu jaki. Bio je jednostavno divan čovjek, pedagog i iznad svega kompozitor - rekao je Avdić za "Avaz".