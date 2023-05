Dino Mustafić za "Avaz": Situacija u svijetu je veoma uznemirujuća

On je objasnio i čega se dotiče svaka od trilogija.

- To su tri dramska teksta koja su potpuno odvojena u smislu cjelina. Riječ je o tekstovima jednog od najznačajnijih savremenih pisaca Florijana Celera, koji su dobili nagradu francuskih teatarskih kritičara za najbolje dramske tekstove. U ta tri teksta Celer se na inovativan i dramaturški način bavi odnosima unutar porodice. To postiže dramskom repetitivnošću, dobro skrojenom dramskom komadu. Uzajamno se prepliću i nadopunjuju situacije koje se mogu tretirati kao veliki porodični problem - istakao je Mustafić.

Režiju sve tri predstave potpisuje Dino Mustafić. Premijera "Sina" je u petak, a "Majke" i "Oca" do kraja juna.

Glumačko umijeće

Otkrio je kako je došao do ideje da se bavi tekstovima Florijana Celera.

- On već dugo vremena intrigira evropsku teatarsku javnost. O tome sam razmišljao jer će se sve predstave igrati u komornom ambijentu Kamernog teatra. Tu postoji mogućnost vrlo vibrantnih, intenzivnih i emotivnih glumačkih kreacija. Za ove predstave to će biti prava teatarska gozba glumačkoga umijeća - rekao je Mustafić za "Avaz".

Istakao je da je trenutna situacija u svijetu veoma uznemirujuća te da svi trebamo preispitati svoj položaj u društvu.

- Pozorište je često refleks stvarnosti, a situacija na globalnom nivou je vrlo uznemirujuća. Od ekološkog sistema do ratova koji haraju, najave novih energetskih kriza, pandemijskih okolnosti u kojima smo do jučer živjeli. Sve nas to navodi na razmišljanje da se što prije kao čovječanstvo odredimo prema okolini koju moramo čuvati te da u svojim uzajamnim odnosima preispitamo svoj položaj. Trebamo se truditi da vrijednosti humanosti budu etičke i društvene koordinate prema kojima bi se trebali ophoditi - dodao je reditelj.

Intimna pitanja

Mustafić ističe da su pitanja porodičnih odnosa vrlo intimna, ali i vječna.

- Njima se bavila drevna literatura još od stare antike pa do savremenih tekstova. Kada se ovakve predstave igraju u pozorištima, za njih ima mnogo razloga i familijarna trilogija se tiče svih nas - poručio je reditelj.

Dramaturg "Sina" je Vedran Fajković, a u predstavi igraju Davor Golubović, Admir Glamočak, Sabina Bambur, Džana Pinjo i Amar Selimović.