Azelma i Ismet u borbi za titulu "Superpara": Žena osjeti kada je prevarena

- Govorila sam da nešto osjetim, da osjetim da se nešto događa. Ne možeš me praviti budalom, nisam glupa. To žena osjeti - priznala je Azelma.

- Bio je to prvi i posljednji put i to se više neće ponoviti. To je nešto na što ja nisam ponosan. To je najgore u životu što sam ja učinio tako lijepoj ženi, ženi koju volim - kazao je Ismet.

Potom je Azelma dodala kako je taj nemili čin učinio boljom osobom. Promijenila se, posvetila se više sebi, a tvrdi da više nikada neće dozvoliti da je takve stvari diraju.

- Uredila sam kosu, napravila usne, nekako sam se više posvetila sebi i vidjela koliko vrijedim i da si više nikada ne dozvolim da me takve stvari dirnu. Da mogu zalupiti vratima i reći: "doviđenja" ispričala je.