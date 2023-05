Milica Kon ispričala da je njeno dijete doživjelo nasilje u školi: Direktorica podnijela ostavku

Voditeljica Milica Kon javno je govorila o tome kako je njena kćerka, učenica škole "Drinka Pavlović", pretrpjela vršnjačko nasilje.

Kako je navela u emisiji "Ami G šou", to se dogodilo od strane dva dječaka.

- Naša kćerka je prvi razred i tek sada poslije ove tragedije su isplivala sva vršnjačka nasilja. Ne znate kako se bavi škola time, o kojoj normalni pričamo? Sedam godina, naša kćerka, jedan je drži, drugi je udara pesnicama. U državnoj školi oni kažu: "Zakon je takav". Nama su ruke vezane. Ja sam po struci pravnik, ali nisam kompetentna u toj grani prava - rekla je Milica.

Direktorica OŠ "Drinka Pavlović" u centru Beograda, u koju ide kćerka Milice i Marka Kona, Nataša Vasić, podnijela je ostavku prije pet dana. U zvaničnom saopštenju, direktorica navodi da je u srijedu, 10. maja, podnijela neopozivu ostavku na mjesto direktora škole iz "duboko ličnih razloga".

Duboko potrešena

Nakon toga, prokomentarisala je slučaj Milice Kon i njenog djeteta, a njeno saopštenje "Telegraf" je prenio u cjelosti.

- U srijedu, 10. maja podnijela sam neopozivu ostavku na mjesto direktora škole iz duboko ličnih razloga. Tragedija koja se desila me duboko potresla, kao i svakog građanina u ovoj zemlji. Cijelu sedmicu trpila sam neviđene pritiske, prijetnje i sa svojim timom sam se borila. Smatram da se svaki problem svakog djeteta riješava u institucijama, a ne u medijima. Kako smo u školi pogođeni poluistinama koje su iznesene u javnost, dužna sam da kažem šta je istina, a šta ne.

Istina je da u jednom odjeljenju prvog razreda postoji problem, radi se o incidentima koji je činio jedan učenik i za svaki incident je obaviještavan svaki roditelj i to istog trenutka čije dijete je bilo u njemu. Odmah zatim Tim za zaštitu učenika od nasilja sastavlja plan pojačanog vaspitnog rada za učenika koji pokreće incidente, kao i Plan zaštite odjeljenjske zajednice za to odjeljenje. Radionice, razgovori sa psihologom, pedagogom i obje učiteljice se odmah primjenjuju.

Zbog toga odjeljenjski starješina zakazuje roditeljski sastanak na kojem prisustvujem i ja kao direktor škole, odjeljenjski starješina koja vodi sastanak, druga učiteljica iz cjelodnevne nastave i pedagog škole. Taj roditeljski sastanak je bio 7. novembra 2022. godine. Na roditeljskom sastanku pedagog, učiteljica i direktor škole objašnjavaju roditeljima da etiketiranje i stigmatizacija nijednog djeteta nije dobra i zabranjena je i da moramo da sarađujemo i nađemo alate koji će dovesti do uklapanja i prilagođavanja učenika svakodnevnom nastavnom radu.

Mejlom prijavila nasilje

Evaluacija dotadašnjeg rada u tom odjeljenju se radi 20. novembra 2022. godine i kako nije u potpunosti urodila plodom, pozivaju se roditelji učenika koji pokreće incidente i dogovaraju se sa predstavnicima Tima za zaštitu učenika od nasilja, da dok je dijete na vanjskem zdravstvenom posmatranju, na koje smo ga također uputili, a dok ne dođemo do rezultata i izvještaja od struke i van škole, predlažemo da roditelj učenika bude pratnja učeniku na nastavi, svakog dana od 8 do 11.30 časova, kada će otići sa cjelodnevne nastave na tretmane van škole, jer nastava inače traje do 14.30 sati.

Nakon toga nastaje period bez ijednog incidenta, da bi se novi incident desio 25. aprila 2023.godine. Istog trenutka učiteljica obavještava sve aktere događaja, i roditelji svih aktera odmah dolaze u školu. Dolazi i Milica Kon. Sutradan, 26. aprila Milica Kon prijavljuje zvanično mejlom nasilje nad svojim djetetom i odmah biva pozvana na sastanak u školu 27. aprila u 13 sati - piše u saopćenju.

Na taj mejl, kako ističe Nataša Vasić, odgovara da sastanku ne može da prisustvuje, ali da traži sve šta je škola preduzela.

- Čitav tok joj pismenim putem dostavljamo o tome šta je preduzeto. Dana 28. aprila Tim za zaštitu učenika od nasilja ima sastanak na kom ponovo vršimo evaluaciju i razmatramo novi incident i direktorica škole ponovo odlučuje da se roditelj dok se ne nađe bolje rješenje vrati u školu i bude u pratnji svog djeteta. Roditelji djeteta koji pravi incidente mole da se poslovno organizuju i da im damo par dana da naprave svoju porodičnu organizaciju i vrate se kao pratnja u školu svom djetetu. Nakon toga su prvomajski praznici, a onda i najgora tragedija koja nas je sve zadesila.

Roditeljski sastanak zakazan još ranije u tom odjeljenju je 9. maja u 17 sati na kojem se Milica Kon niti njen suprug ne pojavljuju, a isto veče u zabavnoj emisiji "Amidži šou" na televiziji Pink gospođa Milica Kon iznosi jednostrane i neprovjerene informacije - ističe direktorica.

Sutradan, dodaje Nataša, roditelji dječaka kojeg je etiketirala pozivaju direktoricu škole, izvinjavaju se i mole da u narednom periodu u školu ne dolaze, ni oni ni njihovo djete.

- Škola daje umirujuće saopštenje za medije, bez detaljnih informacija jer škola mora da štiti interes svakog djeteta. Gospođa Milica Kon nastavlja da radi isto po različitim medijima u emisijama zabavnog karaktera, iako je odmah pozvana na sastanak u školu, 12. maja u 13 sati. Gospođa Milica Kon ponovo pomjera termin sastanka za ponedeljak, 15. maja u 13 sati. Vikend koristi da o problemima u školi priča u medijima - napisala je direktorica Nataša Vasić u svom saopštenju.

U međuvremenu, tačnije 10. maja, direktorica odnosi ostavku iz, kako smo već naveli "duboko ličnih razloga".

- To se ne radi u medijima nego u institucijama ove zemlje. Mediji u tome mogu samo da nam pomognu. Naglašavam da se integritet svakog djeteta mora čuvati i ne smijemo etiketirati nijedno djete ni kao žrtvu ni kao nasilnike, jer se oni razvijaju i rastu i takva vrsta pečata im nije potrebna, a nije ni po Konvenciji o pravima djeteta. Djeca su nam dobro i djeca su nam dobra. Mi nismo! I moramo da se mijenjamo - zaključuje ona u svom saopćenju za medije.