Ana Nikolić skrhkana plakala nad grobom: Godina prođe, a dan nikako

Pjevačica Ana Nikolić izgubila je oca kao veoma mlada, a kako je više puta istakla, od tog bola se nikada nije oporavila.

Naime, pjevačicin otac, Dušan Nikolić, preminuo je 11. maja 1998. godine od posljedica infarkta, u svojoj 43. godini.

Ona je sada podijelila fotografiju sa očevog groba, i napisala:

- Još jedna godina prođe... dan nikako - napisala je Ana u svojoj objavi.

Ana je jednom prilikom progovorila o ovom teškom periodu.

- To mi je najteži period u životu. Kada je doživio infarkt, imao je 43 godine. Moja tetka, koja je zdravstveni radnik, reanimirala ga je i vratila mu funkcije srca. Bio je 23 dana u komi, iz koje se nikada nije probudio. Prespavala sam sve te dane. Nisam imala snage da ga gledam na aparatima. Do posljednjeg trenutka sam se nadala da će se probuditi. Ali i da se probudio, vjerovatno bi bio kao biljka jer mu je mozak ostao bez kisika. A to bi bilo još gore - rekla je svojevremeno Ana.