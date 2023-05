Bivša supruga Ognjena Amidžića u ljubavi sa šest godina mlađim sportistom

Bivša supruga Ognjena Amidžića, Danijela Dimitrovska, u vezi je sa zgodnim sportistom iz Beograda Jevremom Kosnićem i mlađi je od nje šest godina, piše magazin "Story".

Vlasnica modne agencije "Models Inc" još nije bila spremna da objelodani ovu informaciju, s obzirom na to da veza ne traje dugo i da je željela da to ostane tajna u narednom periodu.



Nekoliko mjeseci pred odluku o razvodu, Danijela Dimitrovska je pričala o njenom odnosu sa Ognjenom Amidžićem.