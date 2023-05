Ko je bila legendarna Tina Tarner, "kraljica rokenrola"

Tina je dobila i svoje mjesto u "Rock and Roll Hall of Fame" muzeju, Klevelandu. Dobitnica je Gremija "Hall of Fame Award" nagrade. Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rok izvođačica svih vremena.

Njeni najveći hitovi su "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" i "The Best". Prodala je više od 180 miliona albuma.

Tarner je također glumila u filmovima "Tommy" (1975), "Mad Max Beyond Thunderdome" (1985) i "Last Action Hero" (1993). Godine 1993. objavljen je biografski film "What's Love Got to Do with It" , adaptiran prema njenoj autobiografiji "JI, Tina: My Life Story".

Godine 2009. se povukla nakon što je završila svoju turneju "Tina!: 50th Anniversary Tour", koja je 15. turneja s najvećom zaradom 2000-ih. Godine 2018. postala je tema jukebox mjuzikla "Tina".