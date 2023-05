"Avazov" vremeplov: Kako je za naš list govorio legendarni Đorđe Balašević

- S istim emocijama s kojima sam prvi put došao u Dom mladih 1982., pa u veliku Skenderiju, Zetru 1986., pa redom, sve do onih prvih poratnih koncerta i posljednjeg, na trgu pred Vijećnicom, uveliko sa pasošem. Postoji izreka da publiku ne možeš prevariti, ali stari estradni mačori znaju da itekako možeš, i to ne jednom, dvaput nego možda i sva tri puta. Ali, definitivno ne možeš varati publiku trideset godina. Koji bi to teški prevarant bio i koja bi to jadna publika bila?

- Kada je prošlog decembra na blagajnama zagrebačke Arene nakon manje od 24 sata okaćen natpis „Rasprodato!“, ta nespretna trgovačka formulacija istog momenta je zamijenjena objašnjenjem da su, ustvari, sve ulaznice samo stigle do onih kojima su i namijenjene. Tako je i sve ovo za mene naprosto dobar znak da me se Sarajevo zaželjelo koliko i ja njega, i mnogo je važnije da premijera i koncert ne budu zaboravljeni preko noći. Nije lijepo da kažem da sam ovako nešto očekivao, ljepše je reći da sam se tome potajno nadao.

Zašto Vas nije bilo toliko dugo? Da nam niste šta zamjerili?



- Dobar sam gost, rijetko dolazim i kratko ostajem, oko takvih se domaćini otimaju. A neke reakcije na onaj neodržani koncert u Zetri prije desetak godina, jasno su mi dale na znanje da sam ipak samo gost, ma kako se ja u Sarajevu osjećao na svom. Ali, nema tu neke dodatne afere. Nakon posljednjeg gostovanja na „Baščaršijskim noćima“, naprosto nekoliko godina nisam radio velike koncerte, sve dok nismo okupili „Panonsku mornaricu“ za premijeru filma u Opatiji prošlog ljeta. I od tada smo samo čekali poziv iz Bosne. Ne prvi nego pravi...

Previše brojki

Kako je „Kao rani mraz“ porodični projekt, sigurno ima posebno mjesto u Vašem izuzetno bogatom stvaralaštvu. Ipak, danas, kada pogledate film, ima li nešto što Vam se ne dopada i što biste mijenjali?

- Grb porodične produkcije „Salayka“ oivičen je zlaćanom pletenicom mjere i strpljenja, vidljivom jedino bistrim očima. Učinilo bi se da je mnogo vremena proteklo od prvog tona „muzike iz nesnimljenog filma“ do odjeka posljednje klape po „scenariju za dugometražnu igranu baladu“, ali se ispostavilo da sve te godine stanu taman u jedan dubok uzdah.

Taj duboki uzdah (muzička zavjesa za suzicu koja se kotrlja do ruba osmijeha) nametnuo se kao oficijelni komentar našeg filma, jer riječi se već mogu i naručiti, pisane i ružne pogotovo.

Sedamdeset dva snimajuća dana, 150 minuta filma, budžet od, za tako nešto nevjerovatnih samo šest cifara, 42.000 metara trake, 212 sati montaže, 3.000 sekundi muzike.

Uf, previše brojki za poštenog čovjeka. No, sve je to, srećom, bilo djeljivo na pet. Na pet Balaševića. Nedjeljivih, također srećom. Kada po stoti put pogledam film, pronađem poneku greškicu, ali ne bih mijenjao ništa, jer su Olivera, Jovana, Beba i Aleksa utkani u svaku sekundu tog filma. Bilo je neopisivo zadovoljstvo pokloniti se publici uz njih, jer sam sve aplauze u životu i zasluživao samo da bi se pred njima napravio važan.

Slike s Vašeg koncerta u Slavonskom Brodu, kada ste oko vrata stavili navijački šal Bosne i Hercegovine, mnogima su ovdje dugo grijale srce. Kako biste Vi opisali svoju vezu s BiH?

- Prebacuju mi da sam jugonostalgičar, mada je „homonostalgičar“ možda bolja riječ. Rekao sam nedavno na koncertu u Štokholmu da i za nas, nostalgičare, ima neke koristi od toga, jer, eto, u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope u fudbalu neki su moji poispadali, ali ko zna, možda neki moji i prođu? Znam, stvari su se iskomplicirale, neke komšijske međice sada se u atlasima crtaju isprekidanom crvenom linijom, magarci ne mogu da se dogovore oko nekog mostića, uvalice, kamenog rta, pa kako ćemo onda s hiljadu mojih uspomena koje su ostale tu? Nema šanse da se za života razgraničimo...

Kada dođete u Sarajevo, na koja ćete mjesta obavezno otići?

- Olja i ja smo se voljeli tajno, Sarajevo je bilo prvo mjesto u koje smo putovali zajedno i ne znam koliko je to pošteno prema Sarajevu, ali ono će me ipak najviše podsjetiti na nju. Nažalost, vjerovatno neću moći baš turistički da bazam čaršijom, sa mapom i fotoaparatom oko vrata, kao Japanac, nego ću tek krišom, kao kriv, šmugnuti od hale do hotela, od probe do premijere, od garderobe do kombija... Ali, najljepša panorama grada ponekada se može vidjeti i sa pozornice, pod pravim svjetlom, i pod pravim mrakom, to pouzdano znam.

Svaka čast spomenicima prošlosti, ali prije sam za spomenike budućnosti, nema te piramide koja se može nositi s nekim novim klincima?

Čut će te ih kada grunu. A ne pjevaju anđeli na zemlji tek tako, to čine samo kada pjesmu treba da čuje i neko u oblacima. I samo bezveznjakovići mogu da pomisle kako na ovom koncertu ovog puta neće biti Dačo, Bodo, Kinđe? O, bit će, bit će još kako...

Male boginje

Vaš politički stav uvijek je bio jasan onima koji su slušali tekstove Vaših pjesma, a svojevremeno ste dali podršku Borisu Tadiću. Je li Vam i danas, kao i mnogima na ovim prostorima, politike preko glave?

- U jednom dijelu serije „Kao rani mraz“, u dijelu koji nije u filmu, doktor Šefer mladom Vasi Ladačkom, koji se žali da se nešto razočarao, kaže: „Neka ste se razočarali, mladiću, sad vam je i vrijeme.

Razočarenje je nešto kao „male boginje“. Ako ih ne preležiš u mladosti, u zrelim godinama ti mogu doći glave...“ Ja sam samo jedan od nas koji je imao priliku da naglas kaže ono što mnogi misle i bilo bi nepošteno da to nisam činio. „Samo da rata ne bude“, napisano je 1987., „Ne lomite mi bagrenje“ 1986. naprimjer. Da mi se sudi, mogao bih se lako braniti stihovima, ali to ni slučajno ne znači da bih se i odbranio. Oni koji osuđuju, uglavnom ne slušaju stihove i u tome je moj najveći problem.

Onima kojima bih lako mogao štošta da objasnim, ništa ne treba objašnjavati, sve im je jasno. A onima kojima još kako treba objašnjavati, ništa se ne može objasniti. Zvuči konfuzno, ali u praksi je daleko gore.

Šta biste rekli, kakav ste suprug?

Dovoljno sam dobar suprug da supruzi ipak prepustim da ona kaže nešto o tome.

Balade od Balaševića?

- Kako kad. Obično balade, skoro uvijek od Balaševića. „Portret mog života“, „Nedostaje mi naša ljubav“, „Lepa protina kći“, „Bezdan“, „Jednom su sadili lipu“... Ih...