Britni Spirs pristala na zahtjev bivšeg da preseli njihove sinove na Havaje

Britni Spirs (Britney Spears) je "pristala" na zahtjev da se njen bivši suprug Kevin Federlajn (Federline) preseli na Havaje sa njihovo dvoje djece, potvrdio je njegov advokat za "People".

Kako je njegov advokat Mark Kaplan rekao da je to prilika za Kevina, njegovu ženu i momke koji su spremni da pobjegnu od LA mikroskopa. Advokat Spirsove, Mateju (Rozengart) Rosengart, navodno je napisao Kaplanu da Spirs nema namjeru da sabotira Federlajnov zahtjev, prema pismu do kojeg su došli "Entertainment Tonight" i "Page Six".

Spirs je ponudila pristanak oko dvije sedmice nakon što je Kaplan prvobitno poslao pismo u kome je tražio da se djeci dozvoli da se presele na Havaje.