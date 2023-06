Riz Viterspun proglašena najbogatijom glumicom svijeta koja je sama stekla svoje bogatstvo

Dok je zapanjujuća neto vrijednost zvijezde filma "Legally Blonde" od 440 miliona dolara dovela samo do donje polovine liste od 100 osoba, glumica je bila jedina grupirana u kategoriji "zabave".

Viterspun je najpoznatija po tome što je predvodila niz hvaljenih filmova kroz svoju raznoliku, decenijsku karijeru, kao što su "The Man in the Moon" (1991), "Pleasantville" (1998), "Election" (1999) i "Wild" (2014).



Ona je također među najplaćenijim glumicama u industriji, jer je zaradila ogromnih 35 miliona dolara 2023. godine, prema web stranici "Women in the World’s" .

Iako je njena glumačka plata svakako velika, ono što je njenu neto vrijednost dodatno unaprijedilo bila je prodaja njene produkcijske kuće Hello Sunshine 2021. u ugovoru u vrijednosti od 900 miliona dolara.