Ovako su 1993. Sula, Zena i Elvis govorili o Neletu

Nakon što su ovaj grad napustili ljudi koji su slovili za najpopularnije i medijski najažurnije promotore onoga što je Top lista nadrealista značila, emisija je ponovo u rukama ljudi kao što su Elvis J. Kurtovich ili Sula, uključujući i one koji su ostali, i po mnogima ove nove emisije možemo svrstati u njihove ponajbolje projekte.

Serija se prvo emitovala kao trosatna radijska emisija Primus (Priče i muzika subotom). Dvije godine kasnije nastali su bendovi koji su trebali predstavljati okosnicu antipokreta koji je ova grupa htjela osnovati: Zabranjeno pušenje, Elvis J. Kurtović & His Meteors i Crvena jabuka. Vođe ovog pokreta oslonjenog na punk bili su Nenad Janković (dr. Nele Karajlić), Mirko Srdić (Elvis J. Kurtović), Sejo Sexon, Branko Đurić i Zenit Đozić.

Ipak, šta s ljudima poput Emira Kusturice, mentalnog gurua članova TLN, ili Neletom Karajlićem, tipom koji za ljude što već mjesecima s puškom čuče u rovovima tvrdi da su kompleksaški miševi?

Elvis: Pošto se jedno vrijeme ovdje nisam ničim bavio, vodio sam neki normalan život i radio u Vodoprivredi, često sam putovao jer sam imao emisiju na jednom privatnom zeničkom radiju i kada bih išao tim krajevima, viđao sam tačno ta neka sela i barikade. Prolazio sam kroz jedno selo gdje sam ugledao gomilu potpuno novih kontejnera, neko ih je kupio tako izglancane i idealne za barikade.

Prema tome, mnogi se čude zašto je mnogo pjevača pobjeglo, ali su oni bili ti koji su tačno znali iza kojeg brda stoji koja barikada. Zato su pobjegli, a ne zato što su pokvareniji od drugih. Dok običan čovjek koji svaki dan ide na posao kući gleda YUTEL, u kojem oni kažu da neće biti rata, da u Bosni neće komšija na komšiju.

A što se tih stvari tiče, svako može da ima svoje političke stavove. Kusto je od svih nas imao nekako najradikalnije. Ipak, poslije izvjesnog vremena normalno da je prestao da koketira s politikom i tim nekim utjecajnim ljudima. On je Sarajlija, kao što smo i svi mi Sarajlije, i on voli sve ovo. Međutim, prekasno je skontao s kim ima posla, vidjelo se to po njegovim zadnjim izjavama.

Ali, po nekom ovdašnjem rezonu on je trebao da tamo ostavi nezavršeni film, porodicu i dugove i da dođe ovamo po pušku. I zato što to nije uradio, ispao je izdajica. I on je morao misliti na prezimljavanje, svaki čovjek ima svoju priču.

Sula: Ljudi kažu Nele je znao. A ko nije znao? Ko poslije Vukovara nije mogao znati? Sjećam se da sam iz zajebancije zvao prijatelje kod sebe da na TV-u gledamo rat, kao da je utakmica. Nakon razvaljivanja Hrvatske i Slovenije svi su znali da će do toga i ovdje doći, ali su ljudi sami vjerovali da će to baš njih mimoići.

U svemu tome mnogo je bitnije to što ti nemaš struje i vode i što ti je hladno, pa sutra možeš umrijeti, nego što je otišao neki Goran Milić. A ljudi svu energiju iscrpljuju misleći o tome šta bi uradili Neletu, Kusturici, Bregoviću...