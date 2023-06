Zlatan i Helena važe za najstabilniji par: Razlika između njih je 10 godina

Legendarni švedski fubaler Zlatan Ibrahimović oprostio se od profesionalne karijere u 41. godini, napustivši FK Milan i italijansku Seriju A kao najstariji strijelac ove lige ikada.

Proslavljenom napadaču društvo je pravila lijepa supruga Helena, koja je uz njega bila od samog početka karijere, uz brojne uspone i padove, kao i sinovi Maksimilijan i Vinsent. Helena je na utakmicu stigla u običnoj bijeloj majici, ali sa savršenom frizurom i šminkom, te skupocijenim nakitom.

Najstabilniji brak

Inače, brak ovog para važi za jedan od najstabilnijih u svijetu sporta i estrade, a njihova ljubavna priča nemali broj puta obišla je medije - počela je prilično neobično i traljavo, ali se pretvorila u sigurnu luku.

Helena Seger (52) i Zlatan (41) upoznali su se davne 2002. u Malmeu i to sasvim slučajno na jednom parkingu.

- Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes, vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i izvikala se na njega. Mislim da mu se to svidjelo - ispričala je Helena 2010. godine za magazin "Elle".

Imaju dvoje djece

Zlatan je u početku imao problema da se razumije sa 11 godina starijom Helenom, koja je imala ljepotu, pamet i odlučan stav, ali s vremenom je sve došlo na svoje.

- Zlatan je pametno kopile na terenu, ali je isto toliko bio dobar kada je birao ženu. On ne može da nađe bolju ženu od Helene. Skoro da je dobra kao Zlatan - rekao je svojevremeno Stefan Erfors, blizak Helenin prijatelj.

Poslije četiri godine zabavljanja na svijet je došao njihov prvi sin Maksimilijan, a dvije godine kasnije dobili su još jednog sina - Vinsenta.