Najfatalnijoj jugoslavenskoj glumici divio se cijeli svijet, a opčinila je i Tita

- Uvijek je lijepo reagirao kad bih pjevala i svidjela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: „Evo ti je“. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - dodala je.

- Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala Nišku banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da bi me sam snimio. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Tu se nije moglo reći „ne“ - prisjetila se.

Dogodio se i njihov treći susret, ali taj nije baš dobro prošao.

- To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udana, ali ovako nisam mužu htjela praviti probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da mu moram pjevati kad krene u šetnju.

Živi u siromaštvu

Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otraga i deru se na mene da izađem i pjevam pred Tita, ali prošlo je to nekako - napisala je.

Otkrila je i da ju je neko od Titovih ljudi otrovao.

- Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je tačno otrovao - ispričala je.

Prije nekoliko godina Olivera je priznala da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji i da nije bila ni s kim više od 20 godina. Još 2017. srbijanski su mediji pisali da živi u siromaštvu i neimaštini. Navodno je živjela u unajmljenom stanu u Beogradu i rasprodala namještaj da bi mogla podmiriti račune. Nacionalnu mirovinu nije uspjela dobiti, svaki put su je odbili.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - kazala je tada.