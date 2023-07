Bred Pit ljubi 29-godina mlađu razvedenicu: Uživaju u Meksiku

Čini se da ne postoji osoba o kojoj se trenutno više priča od holivudskog A-listera Breda Pita (Brad Pitt). Nakon što je pokazao nevjerovatno mladolik izgled na finalu Vimbldona, javnost zanima baš sve o njemu.



Uživaju u resortu

Lani je otkriveno da glumac i reditelj ljubi Ines de Ramon, a zajedno su uhvaćeni na odmoru u toplom Meksiku.

Par je uhvaćen kako uživa u jednom resortu pored bazena u popularnom ljetovalištu Cabo San Lucas, a Bred je još jednom pokazao da je u odličnoj formi i s 59 godina.

I tada je puno pažnje privuklo njegovo lice za koje mnogi misle da održava mladim upotrebom botoksa, no i dalje, to je Bred Pit. Par je izgledao vrlo opušteno, no oskarovac je dosta vremena posvetio čitanju, kako izgleda, scenarija, dok je 30-godišnja brineta samo uživala na suncu.

Prije nego što je otkriveno da ljubi Ines, kružile su glasine o njegovoj vezi s manekenkom Emili Ratajkovski (Emily Ratajkowski).

Vampirski dnevnici

Ines je inače bivša supruga Pola Vezlija (Paul Wesley, 40), zvijezde serije ''Vampirski dnevnici'' koju vole žene diljem svijeta.

Dizajnerica i glumac su u septembru objavili da se razvode nakon tri godina braka. ''Odluka je zajednička i donijeli smo je prije pet mjeseci'', oglasili su se u saopćenju.

I njen bivši suprug je već nastavio dalje i snimljen je s manekenkom Natali Kackenburg (Natalie Kuckenburg).