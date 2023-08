Kristina Kovač više ne krije: Prvi dan terapije je iza mene

Kantautorka Kristina Kovač, koja posljednjih godina živi u Švedskoj sa svojim izabranikom Danijelom i kćerkom Tarom, nedavno je otkrila da mora da promijeni način ishrane zbog zdravstvenog problema. Kako je objasnila pratiocima na Instagramu, dijagnosticirana joj je insulinska rezistencija, koja se smatra uvodom u dijabetes.

Pošto je uvijek bolje spriječiti nego liječiti, Kristina je riješila da promijeni životne navike, prije svega da reguliše ishranu. Počela je i sa terapijom.

– Prvi dan terapije iza mene. Nadam se da je ne bog zna kakva reakcija na "Glukofaž here to stay", u smislu da nisam imala neke gastro nuspojave, možda malo neprijatnosti u stomaku i to je to. Veći je problem progutati onu konjsku tabletu – napisala je u objavi koju su pratili komentari puni podrške i korisnih savjeta.