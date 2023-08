Sin španskog glumca, koji je raskomadao ljubavnika, ima i djevojku: Slao joj jezive poruke

Danijel, koji je uhapšen u petak, potom je policiji rekao da je Arteaga 1. avgusta došao uveče u njegovu hotelsku sobu i tražio da imaju seks. Tvrdio je da je odbio da spava s Arteagom i da ga je odgurnuo, te da je ovaj pao i udario glavu o ivicu kade. Tada je, kako je rekao, pokušao da se otarasi tijela tako što ga je raskomadao i dijelove bacio na više lokacija na ostrvu i u moru.

Žena, koja drži radnju za izdavanje čamaca rekla je da je Danijel došao kod nje u 1. avgusta oko 21 sat, vidno uznemiren tražeći da iznajmi plovilo. Nakon što mu je više puta ponovila da nije bezbjedno da se plovi, Danijel je ponudio 1.000 dolara u kešu da kupi čamac, a ona je na kraju novac prihvatila.

Kada je uzeo kajak, Danijel je u njega stavio kofer, u kojem su bili dijelovi tijela, i odveslao na pučinu gdje je iste bacio. Nakon toga se vratio u sobu, a hotel je napustio u četvrtak, 3. avgusta u 9 sati.

Tog istog dana lokalni mediji su javili da je jedan sakupljač otpada u plastičnoj kezi pronašao karlicu i dio crijeva u plastičnoj kesi oko podneva na deponiji.

Danijel, koji je poznat kuhar na Jutjubu i koji radi u jednom keteringu u Madridu, je u četvrtak uveče otišao na zabavu sa dvije djevojke koje je upoznao u hotelu. Nakon što se vratio sa zabave i, kako se sumnja, vidio u lokalnim medijima vijesti o pronalasku ljudskih ostataka, otišao je u policiju i prijavio nestanak Arteage.

U petak je Danijel priveden, a policija izvršila novu pretragu deponije i pronašla još kesa sa ljudskim ostacima. U njima su otkriveni dijelovi donjih ekstremiteta i komadi odjeće.

Držao ga kao taoca

Kada je policija upala u sobu koju je Danijel prethodno rezervirao na svoje ime, inspektori su otkrili da su frižider, toalet i lavabo izribani. Srećom, uspjeli su iz slivnika da izvuku jednu dlaku i komad tkiva.

Za to vrijeme je Danijel popustio i u pritvoru, u prisustvu advokata je priznao da je ubio Arteagu.

Tvrdio je da je Arteaga njega "držao kao taoca".

- On je bio opsjednut mnome. Prevario me je, natjerao me je da vjerujem da želi da sarađujemo zajedno. Uložio je novac u kompaniju čiji sam suvlasnik. To su sve bile laži. On je samo htio da bude sa mnom. Htio je da mu budem dečko. Svaki put kad bih pokušao da pobjegnem od njega prijetio mi je - tvrdio je Danijel.

Danijelu se na teret stavlja više krivičnih djela, i prijeti mu doživotna robija, a moguće i smrtna kazna zbog ubistva.