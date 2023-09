Asmin Durdžić za "Avaz": Aneli Ahmić nisam vjenčao, kod hodže je skidala sihire rukjom

Do prije nekog vremena za Asmina Durdžića niko nije čuo. No, posljednjih nekoliko dana, ime ovog momka iz Cazina, često se pominje u tabloidima.

Danas, kada je Aneli ušla u Zadrugu, on nema pojma gdje se dijete sada nalazi.

- Ostali smo u prijateljskom odnosu zbog male za koju sa sigurnošću ne mogu ni reći da je moje dijete. Nije mi nikada dozvoljavala da uradim DNK analizu, što me i ponukalo da sumnjam u istinitost njenih tvrdnji – priča Asmin koji, kako kaže, uredno plaća alimentacije od 2.000 eura mjesečno.

- To je nešto što se davno desilo jer nisam želio da isplatim novac za posao koji nije odrađen. Stoga sam i pravosnažno oslobođen svih optužbi – govori Asmin iako je Aneli govorila da je za njim izdata potjernica.

Za ovog momka porijeklom iz Cazina se pisalo kako je umiješan u neke malverzacije sa zakonom, o čemu su pisali pojedini austrijski mediji. No, on tvrdi da od toga nema ništa.

- Pa da je izdata kako mogu najnormalnije prelaziti sve granice – pita se on.

Izgubila bebu

Priznaje da je sa Stanijom u vezi, ali da ju je upoznao još prošle godine kada je odbijala svaku vezu s njim.

- Stanija je mene krila od porodice zbog moje vjere, a sad čitaju da je preljubnica, rasturačica brakova i sramota me je od njene porodice što moraju sve to da čitaju. Ona je ta, tako da uskoro planiramo i da se vjenčamo. Nažalost, bila je trudna ali je izgubila bebu i to ju je, sada, još više dotuklo. Samo joj dodatno treba ova priča oko Aneli. Ona sada tuguje zbog bebe koju je izgubila - završio je Durdžić.