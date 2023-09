Ikona i vještica: Ko je žena bizarnog izgleda o kojoj svi pričaju

Na premijeri filma Ferrari na filmskom festivalu u Veneciji pažnju je ukrala Mišel Lami (Michele Lamy).

Poznata je kao muza i supruga Rika Ovensa (Rick Owens), ali postoji još nekoliko stvari zbog kojih je Lami toliko posebna.

Njen lik je dovoljno i upečatljiv. Na čelu ima prepoznatljivu vertikalnu crnu liniju koja kreće od korijena kose, preplanula je, na zubima nosi zlatne navlake, a njeni prsti su tetovirani i oplemenjeni velikom količinom prstenja, dok su vrhovi prstiju uvijek mat crni zahvaljujući prirodnoj boji japanske biljke slične kani, piše "Plezir".

Porijeklom iz Alžira

Njena odjeća je avangardna pa svako njeno javno pojavljivanje izgleda kao dio performansa. Uvijek u rukama drži cigaretu, a kaže da je to navika na kojoj može zahvaliti redatelju Jean-Lucu Godardu i njegovim filmovima.

- Na prstima uvijek nosim sedam, ponekad i osam prstenova. Osmi je ogroman kristal koji nosim na desnom palcu, ali kada je tu, ne mogu tipkati pa ga nosim samo u posebnim prilikama. Prstenje je prva stvar koju stavljam na sebe čim se probudim, čak pre nego što napravim jutarnji čaj - rekla je ona u intervjuu za magazin "Another".

Porijeklom je Alžirka. Rođena je 1944. godine, a odrasla je u Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata. Potječe iz imućne porodice, a od djetinjstva je bila okružena umjetnošću, antikvitetima i restauratorima.



S obzirom na to da Mišel ne voli govoriti o prošlosti, nego samo o aktualnim stvarima, detalji iz njene prošlosti nisu baš poznati, a stvari koje je i rekla su kontradiktorne. Tokom života je promijenila nekoliko zanimanja.

Nakon studija prava 1960-ih i 1970-ih godina radila je kao advokatica okrivljenika u krivičnim postupcima. Međutim, njen nemirni nomadski duh gurao ju je u nešto novo. U to je vrijeme s prijateljicom nastupala u kazalištima i bavila se striptizom.

Drugačiji modni stil

Krajem 70-ih odlučila je napustiti dotadašnji život i preselila se u Los Anđeles. U Americi se posvetila modnoj karijeri i osnovala vlastiti brend Lamy. Njen modni stil uvijek je bio drugačiji. Inspirirala ju je estetika spomenutog francuskog redatelja novog vala.



Kako kaže, još kao mala često se neobično oblačila, a roditelji bi je na izlasku iz kuće pitali: "Kamo si takva krenula?" Poistovjećuje se sa Šeherezadom zbog svojih arapskih korijena, ali i zbog načina na koji je Šeherezada otkupila svoj život pričajući priče iz noći u noć.

Svoj brend je pokrenula jer su joj se Francuskinje dosadno odijevale, a Amerikanke previše dotjerivale.

Pokušavajući ostvariti san da postane Bob Dilan (Dylan), imala je i nekoliko izleta u glazbene vode. Posljednjih godina snimila je duete sa Zebrom Katz, s Tangiersom, s FKA twigs i Bobijem Vudsom, a na festivalu Red Bull Music Academy Paris predstavljena je njena izložba i glazbeni projekt Montage of a dream deferred.



Neobična muzika

Njena je glazba neobična, kao i njen stil odijevanja i definitivno nije nešto što će se svima svidjeti. U devedesetima je vodila dva kultna restorana koja je pokrenula. U dokumentarcu Rick, Michele and Scarlett koji je snimio njen prijatelj Jan Šarp možemo upoznati Mišel iz perioda kada je vodila restoran Les Deux Cafes.

Prije otvaranja restorana na tom je mjestu bilo obično parkiralište, jedna od najmračnijih tačaka losanđeleškog podzemlja i poprište mafijaških obračuna. Međutim, njezina odlučnost i upornost potpuno su preobrazili ovo mjesto.

No brzo je Mišel i ovog poziva bilo dosta. Kako njena kćerka Skarlet u filmu kaže, Mišel neprestano teži novim izazovima. Ona voli stvarati i uživa u novim stvarima. Tako je kultni restoran zatvoren 2003., a Mišel se 2009. s Rikom Ovensom preselila u glavni grad Francuske.

Veza s Rikom Ovensom

Ljubavno-poslovna veza s Rikom traje više od 20 godina. Upoznali su se kad je on došao na razgovor za posao u njezinoj modnoj firmi. Rik je tada bio mladi dizajner, a nakon nekoliko godina neobično prijateljstvo preraslo je u ljubavnu vezu, a zatim i u brak.

Rik i Mišel, iako neobični, po mnogočemu su idealan spoj - kako u poslu tako i u životu. Njihov zajednički intervju uključen je u knjigu Fashion Together: Fashion's Most Extraordinary Duos on the Art of Collaboration.