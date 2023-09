Pored živog muža: Voditeljicu zavodi turski milioner

View this post on Instagram

– Za njega se u Turskoj otimaju žene, em dobro izgleda, em je bogat. On je prije godinu dana raskinuo sa manekenkom, jer je njoj karijera bila bitnija od zasnivanja porodice. Zna se da je Ana udata, ali nije kao da to njega zanima, jer je baš "odlijepio". Uživo kad je vidio još više mu se dopala. Ana zna da je on bacio oko na nju, ali nju to ne zanima, čak je i suprugu ispričala da joj je slao piće, jer oni imaju otvoren odnos, zato i opstaju. Koliko znam, taj lik iz Turske pokušava sada preko nekih ljudi koji znaju Anu da je angažuje za neke poslove, te da joj ponudi da putuje u Istanbul, kako bi mogao lično da je upozna – završava izvor, prenosi Espreso.