Bosanska pjevačica javno priznala: Obožavam Teu Tairović

Brojne Vaše kolegice pripremaju koncerte u beogradskoj Štark areni. Da li planirate da idete na koncerte neke od njih?

- Kod Aleksandre Prijović bih voljela da odem. A čula sam da, pored ovih ostalih koje su najavile nastupe do Nove godine, Tea Tairović planira da 2024. održi koncert u Štark areni. Podstaknuta je sigurno svojim uspješnim koncertom na Tašmajdanu i želi koncert u Areni. Ja sam već spremna da odem na taj koncert, njena sam velika podrška, volim je i obožavam. Ona mi je radila i pjesme za album.

Da li Vam je naplatila te pjesme?

- To neka ostane velika tajna.

Učestvovali ste u rijalitiju, kakva su Vaša iskustva i kako danas razmišljate o tom svom učešću u „Zadruzi“?

- Mnoga toga sam naučila, bilo je to ziasta jedno novo iskustvo, i mogu reći da sam opravdala i svoja i očekivanja moje okoline, nisam ih razočarala, ni roditelje, ni prijatelje. Prošlo je već nekoliko godina, ali ljudi me i dalje zaustavljaju na ulici, hvale moje učešće, žele da se slikaju, tako da i ja moram biti zadovoljna kako je sve to izgledalo. Za sada ne razmišljam o nekom novom ulasku u rijaliti. Prednost dajem muzici, mom albumu i nastupima.