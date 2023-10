Kćerka Riz Viterspun otvoreno podijelila svoju priču o borbi s anksioznošću

Ava Filipe (Phillippe, 24) kćerka glumice Riz Viterspun (Reese Witherspoon) i glumca Rajana Filipea (Ryan Phillippe) veliki je dio svog života provela u fokusu javnosti upravo zbog svojih roditelja. To joj je pomoglo da na Instagramu oko sebe okupi čak milion pratitelja s kojima redovno dijeli detalje iz svog života, a tokom vikenda interakciju kroz anketu na Instagram Storyjima iskoristila je da bi progovorila o mentalnom zdravlju.

- Nemojte podcjenjivati svoje osjećaje, kazala je, a prenosi E!.

"Imate puno pravo osjećati se kako se osjećate, čak i ako se drugima to može činiti čudnim. Uz to, grubost prema sebi vam neće pomoći da se osjećate bolje ili da pronađete rješenje", ohrabrila je svoje pratitelje Ava te im savjetovala da isprobaju tehniku duboka disanja. "Udahnite nekoliko puta više nego što mislite da vam je potrebno", savjetovala je i dodala da testiraju svih pet osjetila: "Primijetite 1 do 3 stvari koje u tom trenutku možete pomirisati, dodirnuti, čuti,... I sjetite se: Ovaj će osjećaj proći, čak i ako se s njime morate nositi neko vrijeme."

Iako je pronašla načine kako se nositi s anksioznošću, kćerka slavnih glumaca kazala je da i dalje nastavlja raditi na sebi i na drugim poljima te je otkrila da joj je najveća loša navika "čupkanje kože".

-Iz nekog razloga mi je to izrazito primamljivo, ali mislim da sam postala bolja u obuzdavanju što sam starija, kazala je.