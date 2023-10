Zvijezda Beverli Hilsa o sinu homoseksualcu: Mnogi ljudi boje se priznanja djeteta

Glumac Brajan Ostin Grin (Brian Austin Green) otvoreno je progovorio o tome da je njegov sin deklariran kao homoseksualac. U posljednjoj epizodi podcasta Frosted Tips s Lensom Basom (Lance Bass) zvijezda Beverly Hillsa 90210 otvorila je dušu o odgoju svog najstarijeg sina Kasiusa Lijaha Marsil-Grina (Kassius Lijah Marcil-Green).

- Upustio bih se u te konverzacije s Kasom jer sam stvarno želio razumjeti stvari koje su mi se u početku činile tako nepojmljivima. I onda shvatite: 'Oh, ovo uopće nije drugačije.' To je samo vaš izbor partnera. To me uopće ne dotiče. I to je ono što sada uvijek pokušavam utuviti u ljude - to ne utječe na va", rekao je Grin.