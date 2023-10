Vilijam i Kejt otkrili pikanterije iz privatnog života: "Princ ima prljave misli"

- Najčešće sam koristio emotikon patlidžana, no morao sam malo odrasti, pa je sada to smajli s očima koje idu gore-dole i ustima - rekao je princ nedavno u BBC-ovoj emisiji.

Princ Vilijam (William, 41) i Kejt Midlton (Kate Middleton, 41) gostovali su u emisiji "Going Home" povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Pričalo se, između ostalog, o korištenju emotikona.

Kejt se na to našalila da ovisi o kojoj se WhatsApp grupi radi. Ako je riječ o porodičnoj grupi, onda paze. Ona najviše koristi emotikone srca. Potom onog koji plače i na kraju histeričnog smijeha kada stvari krenu po zlu.

Voditelji su se šokirali i oduševili kad su čuli Vilijamov odgovor.

- On je rekao patlidžan, pa to je genijalno. Zna on što treba. Ima prljave misli - poručili su.