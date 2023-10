"Playboyjeva" manekenka preminula u dobi od samo 38 godina: Mutila je sa Sterlingom, jedina "nogirala" Balotelija

View this post on Instagram

Njen bivši menadžer potvrdio je tužnu vijest o smrti za "The Sun". Shrvani obožavatelji i muzičke zvijezde također su se oglasili na društvenim mrežama kako bi odali počast manekenki.

"Kakva si svjetlost bila, tvoja vanjština odgovarala je onome kakva si bila iznutra, tako lijepa", poručio je muzičar NayNay.

"Ovo je definitivno šok. Moje iskreno saučešće porodici i prijateljima", "Srce mi je slomljeno. Pravi anđeo, volim te, Tabs. Šaljem ti ljubav i svjetlost na tvome putu u nebo", "Počivaj u miru, predivna dušo" - glasile su samo neke od poruka njenih obožavatelja.

Mnogi su saglasni da je Tabi bila "djevojka kakva se jednom rađa". "The Sun" je podsjetio na to da je manekenka prvi put viđena s engleskim fudbalerom Sterlingom u jednom luksuznom hotelu u martu 2016. To se dogodilo samo nekoliko sedmica nakon što se on "skućio" sa zaručnicom Paige Milian u njihovom domu vrijednom 3,5 miliona funti.