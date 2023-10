Bekamova ljubavnica uzvraća udarac: Prestani glumiti žrtvu, sve je istina

Rebeka Lus (Rebecca Loos) navodna ljubavnica Dejvid Bekama (David Beckham) optužila je nogometnu zvijezdu da je igrao na kartu žrtve kad je progovorio o njihovoj navodnoj aferi u dokumentarcu „Beckham“.

- Razumijem da ima imidž koji mora sačuvati, ali on sebe prikazuje kao žrtvu i čini sve da ja izgledam kao lažljivica, kao da sam ja izmislila te priče. To sve izgleda tako da on sebe predstavlja kao - "jadni ja". On mora preuzeti odgovornost - rekla je za Daily Mail komentirajući trenutak u kojem je Dejvid progovorio o navodnoj aferi.

- Iskreno, ne znam kako smo to preživjeli. Viktorija (Victoria) mi je sve na svijetu. Vidjeti je tako povrijeđenu bilo je nevjerovatno teško, ali mi smo oboje borci. Morali smo se boriti jedno za drugo i za našu porodicu. Ono što smo imali bilo je vrijedno borbe - rekao je u dokumentarcu.

Naime, Lus smatra da Dejvid tim riječima "neizravno sugerira" da je upravo ona ta koja je "natjerala Viktoriju da pati", a 46-godišnja bivša manekenka ponovno je izjavila da se afera zaista dogodila.

- Da, priče su bile užasne, ali su istinite. On u dokumentarcu govori o tome da je to u konačnici njegov privatni život, drži to za sebe. Smatram da je jedna stvar zadržati svoj privatni život za sebe, a druga je stvar obmanjivati javnost - komentirala je.

Podsjetimo, afera se navodno dogodila dok je Bekam igrao za španski Real Madrid. Bivša manekenka je u intervjuu iz 2004. tvrdila da su imali aferu iza leđa njegove supruge Viktorije, no nogometaš je zanijekao aferu i nastavio dalje sa svojim životom.

Inače, Lus danas radi kao medicinska asistentica i živi u Norveškoj te ima dva sina s norveškim liječnikom. Objasnila je da je jedini razlog zbog kojeg je odlučila komentirati dokumentarac taj što osjeća da se treba braniti.

- Ja također imam porodicu i djecu, koja također imaju Google i također mogu gledati dokumentarce. I želim da znaju da je njihova majka bila dovoljno hrabra da se suprotstavi i da se zauzme za istinu - ispričala je.