Bivši suprug tuži Ellu Dvornik zbog kuće u Balama: Želi podjelu imovine

Jedna od najuspješnijih hrvatskih influenseruca i kćerka prerano preminulog kralja fanka Dine Dvornika, Ella Dvornik potvrdila je u avgustu ove godine da se razvodi od supruga, britanskog poduzetnika Čarlsa Pirsa (Charles Pearce)

- Čarls i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče - poručila je Ella.

Mjesec ranije, u julu ove godine, u Zemljišnim knjigama zabilježeno je da je Čarls tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik.

- Zabilježava se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine - kratko stoji u zabilježbi.

Nadalje, navodi se i kako sama kuća ima 124 metara kvadratnih, a dvorište 551 metar kvadratni, odnosno da je ukupna kvadratura 675 metara kvadratnih.

Ella i Čarls još nisu komentirali ove navode.

Podsjetimo, Ella, Čarls i njihove dvije kćerke preselili su se u kuću u Balama 2021. godine. Tada su Elli pratitelji čestitali što je tako mlada kupila kuću, a influenserica je ranije otkrila kako želi živjeti u manjoj sredini.

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - ispričala nam je u maju prošle godine Ella.