Čola otkrio gdje završe grudnjaci zaluđenih obožavateljica

Pjevač Zdravko Čolić važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na javnoj sceni iako je već zagazio u osmu deceniju života, a njegovom šarmu godinama ne mogu odoljeti njegove zaluđene obožavateljice.

Tokom dugogodišnje karijere Čoliću su obožavateljice na pozornicu pobacale na stotine komada donjeg veša, a pjevač je otkrio šta radi s njim nakon što ih uhvati iz publike.

- Ja obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, to se događa često. Lijep je to događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad, eto tako, dobijete to usred nastupa - komentarao je pjevač.