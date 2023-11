Ova četiri muškaraca su dva puta proglašena za najseksepilnije na svijetu

Magazin "People" ove je godine za najseksepilnijeg muškarca svijeta proglasio glumca Patrika Dempsija (Patrick Dempsey, 57), koji se proslavio ulogom u seriji "Uvod u anatomiju".

Prije njega tu je titulu osvojio Kris Evans (Chris).



Časopis je s izborom najseksepilnijeg muškarca godine počeo je još 1985. Prvi osvajač titule bio je tada 29-godišnji Mel Gibson. Titule su kroz ovih skoro 40 godina ponijeli i Ben Aflek (Affleck), Pirs Brosnan (Pierce), Hju Džekmen (Hugh Jackman), Rajan Rejnolsd ( RyanReynolds)...

No, samo četvorici slavnih muškaraca to je uspjelo dva puta. To su Bret Pit (Brad Pitt), Džordž Kluni (George Clooney), Džoni Dep (Johnny Depp) i Ričard Gir (Richard Gere).