Glumica Anđela Jovanović za "Avaz": Kako sam postala Brena

Kultne pjesme

Slušate li njenu muziku prije predstave i šta mislite o njoj?

- Sluša se to i dan-danas, i neke starije i nove pjesme. To je definitivno kultna muzika koja je obilježila jedan period i Brena je definitivno simbol Jugoslavije. Privilegij je da igramo predstavu o jednoj ovako velikoj i važnoj osobi za naše prostore.

Kako je tekao proces pripreme uloge?

- Ja sam uskočila na mjesto svoje kolegice Tamare Krcunović, tako da nisam bila tu u samom pripremnom procesu, ali sam jako lijepo to prošla sa svojim kolegama iz predstave i s Vladom Aleksićem, jednim od autora. Tako da osjećam kao da sam tu od početka. A i sad smo već mnogo predstava odigrali… No, ja sam svakako prošla neki svoj proces mijenjanja i prilagodbe, slušala sam indikacije kolega, mnogo toga sam naučila. Zanimljivo je to kad uskočite tako u nešto novo i nepoznato. No, iz toga može da se izrodi nešto potpuno novo i dobije se na hrabrosti i slobodi koju možda ne bih imala da sam imala taj pritisak procesa od početka. Vrlo interesantno iskustvo.

Poznati roditelji

Zbog serije „Frust“ Danisa Tanovića živjeli ste neko vrijeme i u Sarajevu. Kako doživljavate Sarajevo i našu zemlju?

- Bilo mi je super na snimanju, ispunila sam svoj cjeloživotni san, a to je da igram detektivku, odnosno inspektoricu. Izuzetno pametna inspektorica koja se u predominantnom muškom svijetu bori za sebe i iziskuje poštovanje i strahopoštovanje, tako da mi je baš bilo predivno da igram takvu interesantnu, pametnu i sposobnu ženu. Odlično je bilo raditi s ekipom iz Sarajeva, privilegij je raditi s Danisom Tanovićem, koji je velika legenda na našim prostorima. Sve u svemu, divno iskustvo. Od ranije imam tu svoje prijatelje koje mnogo volim i s kojima sam provodila vrijeme kad nisam snimala. Uživala sam u Sarajevu, lijep je to grad. A volim se ja i geografski izmjestiti. Opet bih živjela i snimala u Sarajevu i nadam se da će biti i druge sezone serije „Frust“ pa da se ponovo družimo.

Dijete ste velikih glumačkih imena. Kako je bilo, prije svega, odrastati, a kasnije i probijati se u glumačkom svijetu uz poznate roditelje?

- Ne mogu da kažem neke druge perspektive, jer imam samo svoju. Meni je moje odrastanje bilo jedino za koje znam. Mislim da je dobra stvar što imam osjećaj da sam u ovoj industriji cijeli život, odnosno 30 godina, jer sam to nekako živjela uz svoje roditelje. Odrasla sam na sceni, čuvale su me često žene iza scene, gledala sam hiljade predstava od svojih roditelja. Sve sam gledala iz džepa i vidjela sam kako izgleda i iza i ispred scene, i iza i ispred kamera, tako da mi je to najprirodnije nešto što mogu da zamislim za sebe. To je okruženje u kojem se osjećam prijatno i prirodno. Drago mi je da sam imala priliku da shvatim koliko ta slava i tada popularnost, s kojom su se moji roditelji stvarno jako dobro nosili, zapravo, ne čini ljude srećnim i da to nije nešto čemu ja želim da težim u životu. Drago mi je da su mi roditelji usadili ogromno poštovanje prema našoj profesiji. Naravno, sve ima dvije strane medalje, ali drago mi je da sam se borila za sebe sama. Od 20. godine živim sama, nisam se oslanjala na svoje roditelje, niti su oni to željeli. Željeli su da budem sposobna da se izborim za sebe i tako i bi.