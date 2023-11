Lepa Brena dobila bakšiš od 20.000 maraka: Evo šta je uradila s novcem

Zoran Pejić Peja poznati srbijanski televizijski voditelj otkrio je koja estradna zvijezda je dobila najveći bakšiš ikada.

Naime, popularna pjevačica Lepa Brena je prije nekoliko godina nastupala u Parizu, gdje je igrom slučaja bio i Peja, a tom prilikom je uzela ogroman bakšiš.

- Lepa Brena je radila veselje u Parizu, izašla je da otpjeva jednu pjesmu i za jednu je dobila 20.000 maraka. Dobila je i cifru kao gažu, koju sada ne mogu da kažem, a ovo je bio bakšiš za jednu pjesmu. Onda je taj novac odnijela kod Miće Nikolića, stavila u torbu od harmonike i svi smo podijelili na kraju - rekao je Peja u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

Voditelj priznaje da je danas situacija drugačija i da sav bakšiš koji se zaradi na veselju uzimaju domaćini koji tako na kraju isplate muziku.

- Danas bakšiš uzimaju gazde veselja i meni to izgleda malo čudno. Sedi moja sestra i želi da se veseli, ja izvadim 500 eura dam muzici i ona to isto uradi. Ona da sto eura na primjer, a onda njen brat uzme svih šesto eura i isplati muziku – zaključio je on, prenosi Grand.