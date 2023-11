Pogledajte kako Dragana Mirković odbija basnoslovan bakšiš

Dragana Mirković s pravom nosi titulu jedne od najvećih balkanskih zvijezda svog žanra i uopšte.

A ova regionalna muzička zvijezda ove godine ima razloga za slavlje. Naime, ona obilježava 40 godina blistave karijere. Od samih početaka, bila je jedna od omiljenih pjevačica, a tokom godina postojanja unijela je mnoge inovacije kada je u pitanju folk muzika.

- Za mene bi i tada bilo veliko poniženje da me nazovu seks simbolom. Ne kažem da je to loše, već samo da to nisam ja, niti da je to put koji želim da mene obilježi. Ja sam nešto drugo. Zašto je pokojna Marina za mene napisala pjesmu “Dobra devojka”. To je moje obilježje tog vremena, a ne seks simbol – izjavila je nedavno Dragana.