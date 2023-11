Dejvid Foster dobio sina sa 35 godina mlađom suprugom: Sada imaju problem u odgoju

Holivudski par Dejvid Foster (David) i Ketrin Mekfi (Katherine McPhee) nalaze u centru pažnje javnosti od početaka njihove veze, a najveći razlog je razlika u godinama između 74-godišnjeg muzičara i 39-godišnje glumice.

Oni su otkrili neke detalje iz privatnog života, a najviše se razlikuju, kako i sami kažu, u disciplinovanju dvogodišnjeg sina.

- Želim početi disciplinirati Renija, a Ket se s tim baš i ne slaže - rekao je Foster za People, na šta je Ketrin dodala.



- Ne to nije istina, želim ga naučiti disciplini, ali na svoj način. Jednostavno imamo drugačije pristupe. Mislim da je roditeljstvo u njegovoj eri bilo drugačije nego u mojoj. Moje mišljenje je da možete biti pažljivi roditelj i dati da vaš dvogodišnjak ili trogodišnjak razmisli što je loše napravio. Reći mu "to je bilo stvarno loše, to je bilo stvarno, jako loše," ulazi u sferu sramoćenja. Mislim da je discipliniranje djeteta nešto što dolazi s vremenom. Dejvid se više temelji na rezultatima. On kaže: "Ne može samo proći i tući ljude. Naravno da ne. Ali on ima dvije i pol godine i uči te stvari - dodala je Ketrin.

Uprkos različitim pristupima, Ketrin je rekla da se oko toga ipak ne svađaju ozbiljno.