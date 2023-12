Šumaherova bivša u epicentru skandala: Sin ne razgovara sa mnom

View this post on Instagram

- David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. To je veoma bolno za mene. On je moje dijete i mislim da svaka žena koja je u takvoj situaciji može da me razumije. Prošlo je više od godinu dana otkad sam ga posljednji put vidjela i razgovarala s njim. Prošle godine sam jednom smjela da dođem na njegovu trku. Još uvijek me jako boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto - ispričala je i poslala mu poruku:

- Voljela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dijete. Uvijek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvijek me može nazvati.