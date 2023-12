Glumica iz "Teorija velikog praska": Dijagnosticiran mi je rak pluća, a u životu nisam cigaretu zapalila

Glumici Kejt Mikući (Kate Micucci), koja je najpoznatija po ulozi štreberice Lusi (Lucy) u popularnoj seriji „Teorija velikog praska“, dijagnosticiran je rak pluća u 43. godini.



- U bolnici sam, imala sam operaciju raka pluća s kojim se borim. Dijagnosticirali su ga jako rano. Čudno je da sam oboljela jer nikad u životu nisam zapalila cigaretu. Bilo je iznenađujuće, ali događa se - rekla je glumica.

Također je dodala:

- Dobra vijest je to što su rano otkrili karcinom i operirali ga. Bio je ovo malo težak 'izlet', vjerovatno ću biti jako spora i slaba idućih nekoliko sedmica, ali nadam se da ću onda stati na noge.

Pojasnila je i kako je rak otkriven:

- U nalazima krvi jedna se stvar pokazala jako visokom... Bio je to HCRP... Nisam bila sigurna što je to tačno bilo, ali sam pretpostavljala da bi to mogla biti neka vrsta upale. Otišla sam doktoru koji je obavio neke preglede. Pogledao je moje srce i primijetio mrlju na mojim plućima - napisala je.