Ljepotica sa Prijinog koncerta je zapravo muškarac: Sada je pokazao i misterioznog momka

Mnogi su shvatili da je on postavio fotografiju sa momkom sa kojim je već 10 godina u vezi. Ipak, ne postoji dokaz da je ova osoba zaista njegov partner.

- Još u pubertetu sam shvatio ko sam i šta sam. Moram naglasiti kako imam jako dobru kosu te sam sa 17 godina krenuo da mijenjam izgled. Dodao sam ekstenzije, šminka me je oduvek zanimala i to mi nije bilo strano, ništa ne određuje spol - ne postoji ono - ovo je za žene, a ovo za muškarce. Nikada nisam imao estetsku operaciju jer sam sebi lijep. Nikada nisam razmišljao ni o promjeni spola, niti sam trans**sualac. Ja sam gej, imam dečka već deset godina i na dugovječnoj vezi mogu njemu biti zahvalan jer me podržava, razumije i nadam se da ćemo ostariti zajedno - rekao je Božo za RTL.hr.