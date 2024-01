- Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca - rekla je.

Govorila je i o muzičkoj karijeri.

- Što god da ja uradim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu - rekla je i dodala da često posjećuje psihologa.

"Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, al je dobro", otkrila je, piše Index.hr.