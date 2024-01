Meliha Imširović za „Dnevni avaz": Najviše trpi moj privatni život

Jedna od najpopularnijih bh. pjevačica Meliha Imširović svoju slavu je stekla učešćem u regionalnom takmičenju “Zvezde Granda”.

Prije nekoliko mjeseci objavila je pjesmu “Sultanija”, koja je za kratko vrijeme postala njena lična karta.

O ovoj pjesmi, karijeri, nastupima govorila je za „Dnevni avaz“.

Snimanje covera

- Bogu hvala, zadovoljna sam, prezadovoljna. Pjesma je već tražena na nastupima, a porodica me podržala, kao i za svaki drugi moj projekt - kaže Imširović.

Dodala je kako je pjesma “100 posto Bosanka” već postala hit.

- Bilo mi je mnogo teško odlučiti šta da objavim poslije te pjesme, jer ju je publika baš zavoljela. Trenutno radim na novim projektima, pa se nadam da će i oni biti prihvaćeni - ističe ona.

Meliha mnogo nastupa kako u inozemstvu tako i na našim prostorima te zbog atmosfere koju pravi, zajedno s bendom “Sandžak tapani”, njeni nastupi su veoma traženi.

- Podjednako nastupam i u Bosni i van naših granica. Kada ljudi dođu ovdje za praznike, na odmor, onda ovdje nastupamo, a kada se vrate u inozemstvo i na posao, mi idemo za njima, jer nas ponovo zovu i ne mogu bez nas nikako - govori Imširović.

Trenutno se posvetila snimanju covera, do sada ih je snimila čak 11.

- To je veliki projekt u koji sam uložila mnogo truda i rada, a trenutno radim na novom albumu. Sve pjesme su spremne i samo trebam da snimim spotove, ali trenutno ne mogu, jer smo previše u poslu - kaže Imširović.

S obzirom na to da je Meliha veoma mlada uplovila u pjevačke vode, pitali smo je kako se nosi s tom ulogom.

- Izlažeš najviše svoj privatni život u javnost. Bukvalno prvog dana kada kročiš na scenu, ti si spreman da svoj privatni život lansiraš u javnost i poslije nemaš pravo da se buniš, ako dođe do nečeg. Meni je to najteže palo. Uvijek sam htjela da svoj privatni život sačuvam za sebe, ali kroz ovaj posao to je nemoguće - ističe ova pjevačica.

Enormne zarade

Nazivaju je i „kraljicom bakšiša“, a cifre koje zaradi za samo jednu otpjevanu pjesmu su enormne.