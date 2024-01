Džejson Pristli otkrio kako je to živjeti s Bredom Pitom: Danima se nije tuširao

Glumac Džejson Pristli (Jason Priestley) (54) ranije je živio s glumcem Bredom Pitom (Brad Pitt) (60) u Los Anđelesu, a nedavno je u emisiji "Live With Kelly and Mark" otkrio kako je to dijeliti životni prostor s holivudskim ljepotanom.

Brad je bio pristojan cimer

- Bilo nas je troje koji smo živjeli u dvosobnom stanu u stvarno lošem dijelu L.A. - priznao je Pristli.

Priestli je Breda opisao kao "pristojnog cimera".



- Bred nije bio tako loš kao moj drugi cimer, koji je bio apsolutna katastrofa, ali Bred je bio uredu - rekao je.



Ko će duže bez tuširanja?

Jason je otkrio da su se "natjecali" ko može najduže izdržati bez tuširanja.

“Igrali smo ovu igru, svi mi, da vidimo ko može najduže izdržati bez tuširanja. Sada razmišljam o tome i kažem sebi 'Stari, kako odvratno! O čemu si razmišljao?", rekao je Jason.



Kada su ga pitali ko bi pobijedio na tim 'natjecanjima', Priestley je rekao: "Bred, uvijek Bred. Mislim da to više ne radi, ali tada je mogao dugo izdržati bez tuširanja", otkrio je Priestli, piše "Entertainment Weekly".