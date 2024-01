Adrijana Husić, direktorica marketinga i komunikacija u "Portonovi Resortu", za "Avaz": Biti žena na Balkanu ima svoju težinu

Adrijana Husić spada u red mladih i upješnih žena. Ona je direktorica marketinga i komunikacija u „Portonovi Resortu“ u Crnoj Gori.



U intervjuu za „Dnevni avaz“ ona kaže kako 2024. počinju puni optimizma.

- Tek završena praznična sezona dala nam je zalet da uđemo u Novu godinu s entuzijazmom. Godina 2023., za nas je stvarno bila uspješna u smislu broja gostiju, posjetilaca i organizovanih događaja i zaista digla ljestvicu za sve što nas očekuje u ovoj godini. Privatno, 2023. je bila jako dinamična i zanimljiva godina, puna učenja i novih spoznaja. S istim očekivanjima sam ušla u 2024. i vjerujem da će biti jedno lijepo zaokruživanje projekata koje sam započela prošle godine.

U „Portonovom“ sigurno već uveliko teku pripreme za ljetnu sezonu. Šta ove godine očekuje posjetioce?

- Za „Portonovi“, iako je primorski rizort, uvijek da kažemo da je adresa za sva godišnja doba. „Resort“ je savršena adresa koja živi 365 dana u godini, a događaje organizujemo tokom čitave godine. Kada govorimo ljetu, ono što za sada znamo sigurno jeste da nas ovog ljeta očekuju koncert “Symphony Orchestra” – s najboljim hitovima 80-ih i koncert Tijane Bogićević. Ovo je samo dio onoga što spremamo, a uskoro ćemo kroz kalendar događaja na portonovi.com podijeliti i više informacija.

Vjetar u leđa

Jeste li zadovoljni interesom posjetilaca iz Bosne i Hercegovine?

- Posjetioci iz regiona generalno, a tako i gosti iz Bosne i Hercegovine, tradicionalno su česti gosti u Herceg Novom i okolici pa i u „Portonovom“. Osim gostiju, posjetioci iz BiH su česti posjetioci svih događaja koje organizujemo u „Resortu“, što ukazuje na to da postoji interesovanje publike iz BiH.

Koliko je funkcija direktorice marketinga i komunikacija zahtjevna, a koliko nudi prostora za kreativnost i rast?

- Raditi u komunikacijama i kreativnim industrijama znači biti otvoren za promjene i stalne izazove koje nameće posao. Živimo u vremenu u kom se sve prebrzo dešava. Ova dinamika jeste ljepota posla koji radimo, ali zna da bude i veoma naporno, nerijetko su to veliki skokovi koji u profesionalnom i ličnom razvoju donose mnogo, iako znaju da budu i nelagodni. Teško je uskladiti svakodnevne obaveze i rad s ljudima različitih profila i zahtjeva, a ujedno ostati svoj i nalaziti vremena i snage za kontinuirani rad na sebi. Kada uložite mnogo vremena i truda u nešto što ograničeno traje, uz ogroman rizik kako će biti prihvaćeno (a cilj komunikacije je da prenese poruku), to izaziva jedan poseban nivo stresa, a samim tim i dodatni zadatak da se s tim stresom nosite. To je jedan mali začarani krug, ili neka vrsta centrifuge koja vas vrti i morate da prihvatite taj ritam da biste mogli da dođete do cilja ili kraja. Izazov u tome je kako se što manje potrošiti, kako donijeti nešto novo i kako da u sredini koja je sklona a priori kritikovanju ne izgubite motivaciju da išta radite… Srećom, mikrokosmosi su tu da budu neophodna snaga i vjetar u leđa.

Posjećujete li BiH?

- Moji korijeni su, zapravo, vezani upravo za Bosnu, moj otac je rođen i odrastao ovdje, tako da imam posebnu vezu s Bosnom. Posljednji put sam u Sarajevu bila prošle godine na Stingovom koncertu i provela zaista tri prelijepa dana u ovom gradu.