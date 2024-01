Britanska javnost zabrinuta jer je kralju produžen boravak u bolnici

Boravak kralja Čarlsa (Charles) u bolnici je produžen te se od operacije povećane prostate i dalje oporavlja u privatnoj londonskoj klinici, gdje samo nekoliko soba dalje leži i njegova snaha Kejt Midlton (Kate Middleton).

Zbog činjenice da nije izašao nakon dvije noći koje je trebao provesti pod doktorskim nadzorom, kako je bilo planirano, javnost je zabrinuta za zdravstveno stanje 75-godišnjeg britanskog kralja Čarlsa III.

- Podrazumijeva se da će Čarls ostati u bolnici duže od dvije noći samo ako dođe do nekog neočekivanog problema - otkrio je dobro upućeni izvor za britanski "The Sun" i dodao da je dodatna noć u klinici zapravo jednostavna mjera opreza, no da bi mogla izazvati nelagodu i nervozu među poštovaoci kraljevske porodice.

Ove vijesti stigle su nakon što je palača potvrdila da bi kralj mogao izbivati s javnih pojavljivanja i unaprijed zakazanih događanja i do mjesec. Umjesto njega sav posao odradit će osobe od njegovog najvećeg povjerenja - supruga i kraljica Kamila i ostali članovi porodice.

Kraljica Kamila tri je puta tokom 24 sata posjetila svog supruga u bolnici, zadržavši se i dulje nego što se očekivalo, a posljednji je put viđena u nedjelju navečer kada je nasmijana sjedila u stražnjem dijelu službenog crnog Audija.