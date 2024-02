Sahrana kralja Čarlsa isplanirana u detalj još prošle godine

Milioni Britanaca su zabrinuti za zdravlje Kralja Čarlsa (Charles). Kraljica Kamila (Camilla) rekla je novinarima da se on osjeća dobro, ali kraljevska porodica nije iznosila više detalja o zloćudnoj bolesti.

Kraljevska porodica spremna je i na najgore, te je Čarlsova sahrana isplanirana u detalj još prošle godine, iako to nema veze s godinama i bolešću.

Operacija "Menai Bridge"

Operacija "Menai Bridge" kodno je ime za planove povezane sa smrću Kralja Čarlsa.

Naziv se odnosi na viseći most u Velsu. Plan uključuje objavu njegove smrti, period službene žalosti i detalje njegove državne sahrane. Planiranje kraljeve sahrane započelo je gotovo odmah nakon što je Čarls stupio na prijestolje nakon smrti svoje majke i prethodnice, Elizabete.



Za smrt Princa Filipa (Philip), vojvode od Edinburgha, kodno ime je bilo Operacija "Forth Bridge", a za Kraljicu Elizabetu – "London Bridge is down".

Budući da je Elizabeta umrla u dvorcu Balmoral u Škotskoj, nakon njene smrti također je pokrenuta Operacija "Unicorn".

Postoje posebni planovi i za sahrane svakog drugog člana kraljevske porodice, bez obzira na njihove godine i zdravstvena stanja.

Slijede stroge protokole

Iako je mnogima bizarno, kraljevska porodica Velike Britanije, kao i većine ostalih monarhija, slijedi stroge protokole. Sprovodi su isplanirani do u detalj budući da su to veliki državni događaji koje bi bilo nemoguće isplanirati nakon smrti monarha.

Dakle, u smislu planiranja, nema velike razlike između planiranja sprovoda i drugih državnih događaja koji se tiču kraljevske porodice. Tokom historije događalo se da monarsi iznenada umru ili abdiciraju te protokol kraljevske porodice mora biti jasan i spreman u svakom trenutku.