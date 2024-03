Manekenka pitala Dikaprija zašto ne izlazi sa starijima od 25, odgovor je iznenadio

View this post on Instagram

Tvrdi da ju je pomalo iznenadio svojim odgovorom. Samo joj je kratko rekao: "Kriv sam." Zatim mu je, kaže, rekla da ga ne poznaje dovoljno da bi imala nešto s njim, no glumac joj je navodno odgovorio: "Slatko."

Manekenka je nedavno progovorila i o poljupcu sa slavnim glumcem i njegovim čudnim navikama u krevetu.

- Bilo je ok, ali ni blizu najboljeg poljupca u mom životu. Pozvao me da odem s njim kući, ali to sam odbila. Bio je šokiran, nije navikao valjda, ali je bio ljubazan. Iza toga je prišao nekoj drugoj djevojci i otišao s njom kući - ispričala je.