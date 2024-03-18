Isplivali novi detalji afere: Melina je navodno pronašla Harisove poruke s mlađom djevojkom

Razvod pjevača Harisa Džinovića i modne dizajnerice Meline izazvao je mnogo pažnje u svijetu estrade.
Nakon što je Džinović u svojoj prvoj izjavi poslije razvoda rekao da prevareni muž posljednji sazna, aludirajući na nevjeru Meline, čini se da je i on imao tajne avanture, javlja "Kurir".
Za jednu takvu je kreatorka saznala prije tri godine zbog čega su se žestoko posvađali. Pjevač je, kako navodi izvor Kurira, imao neobaveznu vezu sa javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od njegove žene.
Muzičar se sa tom djevojkom viđao uglavnom u vili kada Melina i njihova djeca nisu bili tu.
- Bez obzira što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali, ni on nije cvjećka. Čuo sam kada je nedavno javno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž to posljednji saznao, ali mi nije jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tokom braka.
Žene sa kojima se on tajno viđao nisu baš reprezentativne za javnost, ali je sa njima provodio vrijeme. Sa jednom je mjesecima bio u kombinaciji.
Ta djevojka jeste atraktivna, prijalo mu je to što ga sluša, a stalno joj se žalio na Melinu. Zamislite dođe vam djevojka i onda vi pričate sa njom o ženi i to je glavna tema. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovom telefonu, nastala je svađa iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi - rekao je izvor za Kurir.
Podsjetimo, Haris i Melina su bili u braku 22 godine.