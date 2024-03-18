Isplivali novi detalji afere: Melina je navodno pronašla Harisove poruke s mlađom djevojkom

Nakon što je Džinović u svojoj prvoj izjavi poslije razvoda rekao da prevareni muž posljednji sazna, aludirajući na nevjeru Meline, čini se da je i on imao tajne avanture, javlja " Kurir ".

Za jednu takvu je kreatorka saznala prije tri godine zbog čega su se žestoko posvađali. Pjevač je, kako navodi izvor Kurira, imao neobaveznu vezu sa javnosti nepoznatom djevojkom koja je deset godina mlađa od njegove žene.

Muzičar se sa tom djevojkom viđao uglavnom u vili kada Melina i njihova djeca nisu bili tu.

- Bez obzira što je Haris u godinama, on je veliki zavodnik. Ali, ni on nije cvjećka. Čuo sam kada je nedavno javno aludirao da se razvodi zbog toga što je on kao prevareni muž to posljednji saznao, ali mi nije jasno zašto ne kaže da je i on imao avanture tokom braka.