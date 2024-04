Tarik Filipović o napadu na njegovu suprugu: Oni su psihopate

- Ovo što je Marko rekao, mislim da bi mene linčovali negdje na trgu da sam prošla u finale ovi hejteri. Ali stvarno predivno. Hvala prije svega tebi na pozivu i što si me spojila s Bojanom. I što je rekla Ivana stvarno bi sve ponovila. Nemam apsolutno nekih ružnih iskustava. Predivno, i cijela ta ekipa i to druženje, sve - rekla je Lejla nakon emisije.

Na društvenim mrežama se oglasio njen suprug Tarik Filipović i stao u njenu odbranu.

Glumac i voditelj prvo je objavio nekoliko karakteristika hejtera i kako se njima postaje, a u jednoj objavi uspoređuje ih sa sadistima i psihopatima.

- Ukoliko ste imali problema s nekim trolom do sada, sigurno ste uočili da ti ljudi ne staju s negativnim komentarima dok vas praktički ne dovedu do suza. Da pojednostavimo, ti ljudi naprosto uživaju nanoseći bol drugim ljudima! U jednom istraživanju je potvrđeno da ti ljudi zaista imaju izraženu sadističku crtu ličnosti, kao i to da su nerijetko narcisoidni i psihopate - rekao je Filipović.