Izgleda fantastično, ima 40 godina, ali je i dalje nevina: "Stalno plačem"

Amerikanka Lolo Džons uspešna je sportistkinja koja je nastupila i na zimskim i letnjim olimpijskim igrama i ostvarila sjajne rezultate. Međutim, osim što je poznata po sportskom uspehu, javnost je zna i po tome što još nije bila s muškarcem.

Kako ona kaže, i dalje je nevina zato što već godinama ne može da pronađe pravog muškarca za sebe.

"Molim Boga da mi podari dobrog čoveka. Godinama se molim za to. Čak se molim da mi iz srca izbaci želju za brakom, ako već ne želi da me vidi u braku. Ja to zaista želim i zaista želim da imam porodicu. Međutim, srce mi se konstantno slama", priznala je atraktivna Lolo, kojoj teško pada što je zbog njene odluke, kao hrišćanke, redovno ismevaju.