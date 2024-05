Adna Helić nakon hapšenja prozvala influensere koji su je obrisali s društvenih mreža

Influenserica Adna Helić, koja je bila uhapšena "Crna Kravata 2" protekle sedmice, oglasila se nekoliko puta na društvenim mrežama, nakon što je puštena.

U ovom posljednjem, prozvala je influensere koji su je obrisali s društvenih mreža.

- Hit mi je što me "kolege influenseri" obrišu, valjda da se ograde od mene, ali ostave da ja njih pratim. Pa brate mili, kad me brišeš, klikni tamo da i ja tebe ne pratim. Žao vam valjda jedan follow manje da imate. Kakva komedija od ljudi. Btw, nisi se osjećam niti izjašnjavam kao influenser, ne znam zašto me uopće iko svrstava tako - napisala je Helić.