Desingerica: Padao sam pet puta testove, u saobraćaju sam psihički nestabilan

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, nedavno je pokazao svoje vozačke sposobnosti, pa otkrio svoje znanje kada su u pitanju saobraćajni znaci, piše Blic.rs.

Na nekoliko postavljenih pitanja, reper je odgovarao u svom maniru, šaleći se, ne dajući nijedan tačan odgovor, ali je imao opravdanje i za to.

- Nekad ti znakovi znaju i da zavaraju, jer nekad bude znak, a ne bude to što znak kaže zato što se promijeni geografija, oni ne pomjere to, piše mi skretanje udesno, a oni napravili kružni tok pravo, pa ja skrenem u livadu. Moraš da pratiš put - rekao je reper, pa otkrio da je zbog svoje neozbiljnosti nekoliko puta pao testove vožnje.

- Testove sam pao pet puta, a vožnju nijednom. Pričao sam sa drugarima, oni su me opominjali, pa su me izbacivali. Neozbiljan sam i boli me uho - istakao je i dodao:

- U saobraćaju sam baš psihički nestabilan, rekao je za Blic.