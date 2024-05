Dizajner visoke mode komentira odijevanje zvijezda: Šta je rekao za Brenu, Karleušu, Severinu, Zdravka Mamića...

Istok Bratić (45) poznati je bh. modni dizajner visoke mode. Imao je zapažene modne revije na svim važnijim sedmicama mode kod nas i u svijetu. Ovaj Sarajlija sa zavidnom karijerom za „Dnevni avaz“ će od ovog broja priloga „Panorama“ komentirati odijevanje slavnih ličnosti. Ovog puta pod lupu je stavio stil Lepe Brene, Severine, Jelene Karleuše, Zdravka Mamića, Enisa Bešlagića te Pepa Gvardiole (Guardiola). Jelena Karleuša - Jelena ima imidž svjetske zvijezde. Njen nastup i stajling potvrđuju da se radi o profesionalcu koji pomno njeguje svoj imidž. Ovaj stajling to potvrđuje. Haljina je ekstravagantna u stilu lolite, ali je zna nositi. Ova godina je godina velikih kontrasta, kao i ova crno-bijela haljina, pomalo retro, ali, svakako, Jelena je kao kameleon te nas uvijek iznenađuje svojim hrabrim izborima. Nekad je uspješnija, nekad ne, ali komplimenti za hrabrost.





Enis Bešlagić - Ja se slažem da niko nije stvoren za sve. Pretalentirani komičar Enis Bešlagić zaista je ovih dana u epicetru događanja i popularnosti, ali baš zbog toga on zaista treba nekog da mu pomogne oko stajlinga. Ovaj look na fotografiji je neadekvatan zbog kvaliteta tkanine, boje i kroja. Sve izgleda „low profile“. Boja je aut. Uski reveri također ne odgovaraju njegovim proporcijama i, nažalost, nije u rangu onog kojeg nosi.





Ana Sević - Ana Sević za mene je novo ime, tako da još nisam mogao vidjeti kakav stil njeguje. U ovom autfitu izgleda, na prvi pogled, vrlo zanosno. No, samo na prvi pogled. Prvo su mi pale u oči sandale koje su na platformi i koje odudaraju od „Chanela“, inspirirane male crnom haljinom. Neki detalji na haljini su mi nejasni jer završava kao neki seksi veš. Ipak je to televizijski kostim, pa nije bio prioritetan kvalitet izrade i materijal. Ali na lijepom sve lijepo stoji, što je i kod Ane slučaj. Frizura i make-up su u skladu s haljinom, te samo komplimenti za to.





Lepa Brena - Lepa Brena je doktor nauka za šoubiz. Od šminke, frizure pa do stajlinga koji je na ovoj fotografiji besprijekoran. Čista elegancija koju je upotpunila s minimalističkom frizurom. Dobrim make-upom, torbicom u tamnijoj nijansi haljine koja dobro stoji plavušama, napravila je pravi pogodak. Brena zna da iznenadi pokojim lošim izborom, ali samo zato što smo navikli od nje da uvijek promišlja o svom izgledu. Na ovoj fotografiji je top. Čestitam na profinjenoj eleganciji. Nažalost, ovih godina elegancija više ne stanuje ovde.





Zdravko Mamić - Gospodin Mamić je sportista, ali također voli klasičnu eleganciju. Na ovoj fotografiji je u tweed sportskom sakou, kombiniran sa svijetloplavom košuljom koju svaki muškarac, koji vodi računa o sebi, treba da ima. Koko Šanel (Coco Chanel) jednom je izjavila: „Obuci ružnu haljinu, svi će pričati o njoj. Obuci elegantnu, svi će pričati o tebi“. Tako na ovom primjeru elegantan sako po mjerama i dobra košulja preduslovi su da Mamić pažnju drugih fokusira na sebe i na to što želi reći. To, naravno, nije novo, jer godinama on njeguje bona-figure.





Pep Gvardiola - Veliki trener koji svaki put svojom pojavom izdominira. Dobre linije, može lako da nosi dizajnerska odijela „Made in Italy“. Fantastičnih krojeva besprijekorne linije i vrhunskih materijala – to je sigurna formula da Gvardiola uvijek izgleda kao da je sišao s modne piste. Sve je to upotpunio sa salonskim cipelama koje prate svu tu priču. Na kraju krajeva, pravi gospodin.