Urednica srbijanskog izbora za pjesmu Evrovizije: Tražit ćemo pojašnjenje zašto je Nizozemac izbačen iz takmičenja

Olivera Kovačević, urednica srbijanskog izbora za pjesmu Eurovizije, rekla je da će i Srbija tražiti pojašnjenja od Europske radiodifuzne unije (EBU) zbog izbacivanja Nizozemca Josta Klajna (Joost Klein) nakon što je podijelila koje je službeno obrazloženje odluke.

Kovačević je gostujući u emisiji "Među nama" komentirala skandale koji su obilježili Eurosong, a osvrnula se i na propalestinske proteste te učestvovanje Izraela u takmičenju.

Je li to pravedno, o tome možemo razgovarati

- Izrael je dobio tri boda od SMS glasova iz Srbije. Vidjeli smo koliko je bilo iskakanja i protesta. EBU je odlučio da Izrael sudjeluje jer nemaju razlog da ga diskvalificiraju jer je član EBU-a. Kad ga upoređujemo s Rusijom - ona je izbačena iz svih institucija EU, uvedene su joj sankcije - Izrael nije.

Je li to pravedno, o tome možemo razgovarati. U početku je Izrael napadnut, bio je žrtva, međutim, situacija kako se odvija - koliko se okrenula, mrtva palestinska djeca vam više ne daju za pravo. I kako stvari stoje Izrael gubi medijski rat. Uz sve ono, sav taj jevrejski lobi, ne postoji lobi koji može prodati jako loš proizvod - rekla je Kovačević.

Komentirala i to što je Izrael dobio najviše glasova publike nakon Hrvatske. "

- Ko su ljudi koji su glasali? Sve su zemlje zapadne Evrope dale 12 bodova. Je li to bila organizirana kampanja glasanja? To je vrlo moguće - rekla je i dodala da to što je Izrael dobio tek nekoliko bodova od nacionalnih žirija može biti neka vrsta protesta.